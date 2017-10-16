T24 LogoT24 Logo
Spor

flaş

Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını duyurmaya hazırlanan Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri

16 Ekim 2017 17:28

Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını duyurmaya hazırlanan Trabzonspor\'da Fatih Terim sesleri... Yönetim, Tecrübeli teknik adama teklif götürdü...Öte yandan Ersun Yanal 15 dakika önce tesislere geldi. Yanal\'ın sözleşmenin feshine dair imza atması bekleniyor. Bordo-Mavili Yönetim ise bir kanattan yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. İlk hedefte Fatih Terim var ancak tecrübeli teknik adam Terim ile çalışma ihtimali zayıf. 

Alternatif isim Rıza Çalımbay. Çalımbay da olmazsa yabancı bir teknik adama yönelinecek, 

Takımı bu akşam 18.30\'da İhsan Derelioğlu çalıştıracak.

Bordo-Mavili Kulüp akşam saatlerinde Yanal ile ilgili resmi açıklama yapacak.

Tolga Sağlam, Trabzon DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersun YanalTrabzonspor Fatih TerimYönetim TecrübeliYanalBordoMavili YönetimFatih TerimTerimRızaDerelioğluBordoMavili KulüpTolga Sağlam Trabzon DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24