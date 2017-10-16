Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını duyurmaya hazırlanan Trabzonspor\'da Fatih Terim sesleri... Yönetim, Tecrübeli teknik adama teklif götürdü...Öte yandan Ersun Yanal 15 dakika önce tesislere geldi. Yanal\'ın sözleşmenin feshine dair imza atması bekleniyor. Bordo-Mavili Yönetim ise bir kanattan yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. İlk hedefte Fatih Terim var ancak tecrübeli teknik adam Terim ile çalışma ihtimali zayıf.

Alternatif isim Rıza Çalımbay. Çalımbay da olmazsa yabancı bir teknik adama yönelinecek,

Takımı bu akşam 18.30\'da İhsan Derelioğlu çalıştıracak.

Bordo-Mavili Kulüp akşam saatlerinde Yanal ile ilgili resmi açıklama yapacak.

Tolga Sağlam, Trabzon DHA