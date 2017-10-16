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DHA :  Hulusi Akar ve Yaşar Güler'in tutulduğu koridordan ilk görüntüler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

16 Ekim 2017 15:14

DHA :  Hulusi Akar ve Yaşar Güler\'in tutulduğu koridordan ilk görüntüler

15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2\'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler\'in darbeci askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor. 

Görüntü Dökümü
-Akar\'ın üsse getirilişi kamera saatine göre  (22.35.50)  Yanında da Mehmet Dişli ve darbeci askerler var
-Mehmet Dişli\'nin koridorda telefonla konuşması kamera saatine göre (23.01) - 2-3 dakika sürüyor.  -Yaşar Güler\'in getirilişi  (23.18.01)  yaklaşık 40 saniye sürüyor. 
- Darbeci askerlerden birinin elinde iple odaya girmesi  (23.21.07) 

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