DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu\'ndaki yeni yasama dönemi açılış konuşmasında, \"Sınırlarımızın hemen başında, hem Irak halkı hem de Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına göz yumamayız. Türkiye olarak Irak Merkezi Yönetimi ve İran\'la birlikte çeşitli adımlar attık. Konunun daha tatsız noktalara varmadan, bir an önce suhuletle ve sağduyuyla çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak Yönetimi, yaptığı yanlıştan dönme erdemini gösterdiğinde, Türkiye, devleti ve milletiyle bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir\" dedi.