DHA:Emrah Serbes tutuklandı

İzmir - Aydın Otoyolu\'nda, 22 Ağustos’ta başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazada diğer aracı kendisinin kullandığını itiraf ederek, Torbalı Adliyesi\'ne gelerek teslim olan Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes önce Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Serbes ardından, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serbes tutuklandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)