T24 LogoT24 Logo
Gündem

flaş

DHA:Emrah Serbes tutuklandı İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos’ta başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazada diğer aracı kendisi

28 Eylül 2017 18:58

DHA:Emrah Serbes tutuklandı

İzmir - Aydın Otoyolu\'nda, 22 Ağustos’ta başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazada diğer aracı kendisinin kullandığını itiraf ederek, Torbalı Adliyesi\'ne gelerek teslim olan Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes önce Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Serbes ardından, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serbes  tutuklandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEmrah SerbesAydın OtoyoluAğustostaAyhanZeynepTorbalı AdliyesiBehzatEmrah SerbesCumhuriyetSerbesHakimSerbesMehmet CANDANDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24