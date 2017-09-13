DHA: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı
13 Eylül 2017 00:40
DHA: Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi\'nde göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir