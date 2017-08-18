DHA;İskenderun körfezinde İkra isimli 1994 grostonluk kuru yük gemisinin su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine, 10 mürettabatının Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi
18 Ağustos 2017 19:59
DHA;İskenderun körfezinde İkra isimli 1994 grostonluk kuru yük gemisinin su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine, 10 mürettabatının Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor .
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