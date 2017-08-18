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DHA;İskenderun körfezinde  İkra isimli 1994 grostonluk kuru yük gemisinin  su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine,  10 mürettabatının Sahil güvenlik  ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi

18 Ağustos 2017 19:59

DHA;İskenderun körfezinde  İkra isimli 1994 grostonluk kuru yük gemisinin  su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine,  10 mürettabatının Sahil güvenlik  ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor .

 

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