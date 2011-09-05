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Dünya

FKÖ'den Palmer Raporu açıklaması TEL AVİV (A.A)

05 Eylül 2011 01:11

-FKÖ'den Palmer Raporu açıklaması TEL AVİV (A.A) - 04.09.2011 - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi, Mavi Marmara ile ilgili olarak hazırlanan Palmer Raporu'ndaki değerlendirmelerin, uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlali olduğunu bildirdi.  FKÖ İcra Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, raporda, Gazze'ye uygulanan ablukanın "gerekli bir güvenlik önlemi" olarak ifade edilmesinin, uluslararası hukuk kurallarına göre bir suç teşkil ettiğinin altı çizildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyette bulunan BM çatısı altındaki her örgütün de İsrail ablukasının çirkin yüzünü doğruladığı ve bölgede yaşayan 1,5 milyon Filistinliyi etkileyen insani felaketten İsrail'i sorumlu tuttuğu hatırlatıldı. Komite, Türk hükümeti de dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği içerisinde, İsrail ablukasının kaldırılması, İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanabilmesi için siyasi ve diplomatik çabalarını sürdüreceğini de belirtti.

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