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Dünya

Fiziksel egzersiz migrene en iyi ilaç NEW YORK (A.A)

08 Ekim 2011 12:46

-Fiziksel egzersiz migrene en iyi ilaç NEW YORK (A.A) - 08.10.2011 - Düzenli olarak yapılan fiziksel egzersizin, migrenden kaynaklanan baş ağrılarını iyileştirmede rahatlama terapisi ve ilaç tedavisi kadar etkili olduğu belirlendi. İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nden bir grup uzmanın ''Cephalalgia'' dergisinde yayımlanan araştırması, sporun, günlük ilaç kullanımından fayda sağlayamayan ya da ilaç kullanmayı sevmeyen migren hastaları için alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu ortaya koydu. Yaşları 18-65 arasında değişen ve ayda iki ila sekiz kez migren kaynaklı baş ağrısı problemi yaşayan bir grup kadını inceleyen uzmanlar, katılımcıların bir kısmını haftada üç kez 40'ar dakikalık egzersiz için kondisyon bisikletine çıkardı, bir kısmına standart rahatlama terapisi uyguladı, diğerlerinde ise günlük ilaç tedavisine devam etti.  Üç gruptaki kadınların da migren ataklarında büyük ölçüde azalma yaşandığını belirten araştırma ekibinden Dr. Emma Varkey, migreni tedavi etmekte en sıklıkla kullanılan ilaç olan ''Topiramate'' verilen katılımcılarla, egzersiz ve rahatlama yöntemlerinin uygulandığı kadınlarda benzer oranda iyileşme görülmesinin son derece şaşırtıcı olduğunu kaydetti.

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