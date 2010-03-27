'Fiziki yapısı 2010'da, kafa yapısı 1940 model'

T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, milletin demokrasiye bağlı olduğunu ve Cumhuriyet'in kazanımlarıyla sorun yaşamadığını belirterek, "Sorun milletin yürüyüşüne takoz koyanlardır. Adamın fiziki yapısı 2010'da, ama kafa yapısı 1940 model" diyerek, CHP lideri Deniz Baykal'ı eleştirdi.



Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde dün Romanlara hitap eden Bakan Çelik, sözlerin devamında, "Ben doğdum, daha 10 yaşında çocuktum, Sayın Baykal siyasette idi. Ben ortaokulda idim, Sayın Baykal bakandı. Ben bakan oldum, Sayın Baykal hala bir partinin genel başkanı. Sorun olmaz mı?" diye sordu.



Kafalar değişmedikçe her zaman problem çıkacağını vurgulayan Çelik, "Keşke bugünün kafası olsa da 90 yaşında siyaset yapsa. Başımızın üzerinde yeri var. Bu kafalar Türkiye'nin 30 yıllarını alıp götürdüler. Şimdi biz hizmet merkezli siyasetiz. Milletle bütünleşen bir siyaset izledik. Ne başbakanımız, ne bakanlarımız, ne milletvekilimiz, ne de teşkilatımız hiç milletten kopmadı" diye konuştu.



Türkiye'nin probleminin, kendi iradesini millet iradesinin üstünde tutan anlayışlar olduğunu söyleyen Çelik, "2010 yılında hala bu anlayış var. 60-70 yıldır bu mücadele devam ediyor. Bu mücadelenin mağduru her zaman milletimiz olmuştur. Anti demokratik bakışlar karşısında mağdur olan hep millet olmuştur. Ama sonunda galip gelen de hep millet olmuştur" dedi.



1980 iktidarı olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve siyasi partilerin kapatıldığı, 650 bin kişinin gözaltına alınıp 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiğini, 50 kişinin idam edilip, 170 kişinin işkenceden öldüğünü hatırlatan Devlet Bakanı Çelik, "Neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Siz bu ihtilali yapıyorsunuz, milletin iyiliği için diye söylüyorsunuz, bunun sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Ne istediğiniz iktidar geliyor, ne de Türkiye huzura kavuşuyor" şeklinde konuştu.







