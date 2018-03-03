Fiziken 3 kez katıldı; Demirtaş'a tutuklu olduğu 16 ay boyunca her dört günde bir duruşma!

HDP’li tutuklu milletvekilleri bugüne kadar yüzlerce duruşmaya çıkarken, ilk sırada 106 duruşmaya katılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geliyor. Demirtaş tutuklu olduğu 16 ay boyunca ortalama her dört günde bir duruşma gerçekleşirken, 106 duruşmadan yalnızca 3’ünde fiziken hâkim karşısında oldu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 4 Kasım 2016 tarihinde HDP’li milletvekillerine yönelik başlayan süreçte 16 ay geride kaldı. 16 ay içerisinde hala tutuklu olan 7’si HDP milletvekili, 2’si milletvekilliği düşürülen olmak üzere toplam 9 isim hakkında bugüne kadar yüzlerce duruşma gerçekleştirildi.

Ortalama 56 duruşma

HDP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tutuklu durumdaki 9 isim için önümüzdeki dönemde tarihleri kesinleşen toplam 41 duruşma daha gerçekleşecek. 16 ay içerisinde söz konusu 9 HDP’li için toplam 392 duruşma gerçekleştirildi. Başka bir deyişle her bir tutuklu HDP milletvekili için 16 ayda ortalama 56 duruşma yapıldı. Söz konusu duruşmalar devam ederken, tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün milletvekillikleri, haklarında kesinleşen cezalar dolayısıyla hazırlanan Başbakanlık tezkeresinin Genel Kurul’da okunmasıyla düşürüldü.