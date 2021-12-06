Fiyatların yükseleceği öngörüsü, gayrimenkul ve otomobile talebi artırdı

Konutta maliyet, otomobilde çip krizi kaynaklı arzın azalması ev ve arabayı en cazip yatırım araçları arasına soktu. Otomobilde yeni üretimin azalması nedeniyle ikinci elde yüzde 100’e varan fiyat artışlarının bundan sonraki süreçte devam edeceği öngörüsü otomobil satışlarına ivme kazandırırken, konut tarafında da talep hızlandı. Konutta kira bedeli kadar, satış fiyatlarının da artması 2018’den bu yana sektörden uzaklaşan yatırımcıyı yeniden gayrimenkule çekti.

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre gayrimenkule yönelik talep yeni satışa çıkan projelere ilgiyi de artırdı. Bankaların müşteri hizmetlerinde başta gayrimenkul olmak üzere ev ve araba alımlarına yönelik transfer işlemlerinin yoğunlaştığı ifade ediliyor. Geçen yıllarda kasım aylarında sezona bağlı olarak ekim aylarına göre satışlarda yüzde 5-6 gibi düşüş yaşanırken, bu yıl kasım ayında yüzde 9’a yakın artış yaşandığını kaydeden emlakjet.com CEO’su Tolga İdikat, alım yapanların önemli bir kısmının yatırımcı olduğunu söyledi

"Satışlar daha da yükselecek"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, mevduat faizlerinin düşmesi yanında dolar ve altının alınacak seviyelerin üstünde olduğu düşüncesinin yatırımcıları gayrimenkule yönelttiğini söyledi.

Artan gayrimenkul fiyatlarının halen regüle olmadığını dile getiren Özyurt, “Yükselen maliyetlerden dolayı sıfır ile ikinci el konut arasında fiyat farkı oluştu. Maliyetlerden dolayı biri 10 TL iken diğeri 5-6 seviyesinde. Bu fark da tasarruf sahiplerine, yatırımcıya çok cazip geldi. Çünkü maliyetlerden fiyatların yükseleceğini öngörüyorlar bu da satışları daha da yükseltecek” yorumunu yaptı.

"Yüksek kur, yabancının konut alma isteğini artırdı"

Döviz kurunun hızlı yükselmesi nedeniyle yabancı yatırımcının konut alma isteğinin arttığını aktaran Akkuş Grup ve BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “Eskiden 100 bin dolara aldığını artık 90 bin dolara alabiliyor. Yerli alıcı da elindeki dövizi ve altını satıp gayrimenkul alıyor” dedi. Sektör olarak hala alım fırsatı sunduklarını dile getiren Akkuş, “Çünkü yeni projeler maliyetlerden dolayı daha yüksek fiyattan çıkacak” diye konuştu.