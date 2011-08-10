-FİYATLARIN DÜŞMESİNİ DÖVİZ ENGELLİYOR ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yüksek döviz kurunun, ham petrol varil fiyatlarındaki düşüşün akaryakıta indirim olarak yansımasına mani olduğunu belirterek, ''Hem döviz hem de petrol fiyatları düştüğü zaman bir indirim olacaktır diye düşünüyorum'' dedi. İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve Haberleşme Bakanı Doris Leuthard, Ankara temasları kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile biraraya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldız, konuk bakan ve heyetiyle Türkiye ve İsviçre arasında enerji konularında hangi ilişkilerin geliştirilebileceği konusunda görüştüklerini söyledi. Bakan Yıldız, bu çerçevede enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı gelişmelerin konu edildiğini bildirdi. Gazetecilerin İsviçre'nin nükleer enerjiden çıkma kararını hatırlatmaları üzerine Bakan Yıldız, Türkiye'nin nükleer santrallerle alakalı kararlılığının devam ettiğini söyledi. Akkuyu nükleer santrali yapıldığında Türkiye'nin yalnızca bir yıllık büyümesine karşılık gelecek bir kurulu gücün elde edilmiş olacağını anlatan Yıldız, ''Nükleer santral enerjide dış bağımlılığın azaltılmasının bir parçasıdır. Biz elektrik üretiminde doğalgazın payını azaltıp nükleerden elektrik elde etmeye çalışıyoruz'' dedi. Türkiye'nin günlük elektrik tüketiminin geçen hafta 736 milyon kilovatsaate (kWh) çıktığını ve bu rakamın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu belirten Taner Yıldız, ''Bu önemli bir rakam. Bu Türkiye'nin enerjide yüzde 11'ler civarında büyüdüğünü göstermektedir. O yüzden hem dışa bağımlılığımızı azaltacağız hem de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ön plana çıkartacağız'' diye konuştu. -PETROL FİYATLARI- Bir gazetecinin ''ham petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına ne zaman yansıyacak?'' şeklindeki sorusu üzerine Enerji Bakanı, ham petrol fiyatlarının varil fiyatının şu anda 104-105 dolar seviyesinde seyrettiğini, Avrupa ve ABD'de beklenen ekonomik krizin etkisiyle petrol arzının artan bir noktada kalacağına inandığını söyledi. Yıldız, ''Bunun da petrol ithalatımızda biraz daha fiyat düşüşü getirmesini temenni etmekteyim. Fakat döviz yükselişi varil fiyatlarındaki düşüşün akaryakıta indirim olarak yansımasına mani olmaktadır. Hem döviz hem de petrol fiyatları düştüğü zaman bir indirim olacaktır diye düşünüyorum'' dedi. -KONUK BAKANI LEUTHARD- İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve Haberleşme Bakanı Doris Leuthard ise Türkiye ile 2009 yılında bir mutabakat zaptı ile çerçevesini belirledikleri ortak ilgili alanları bulunduğunu, bugünkü görüşmede bu konularda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. İsviçre'nin Japonya'da bulunan Fukuşima nükleer santralindeki yaşanan gelişmelerden sonra nükleer enerjiden vazgeçme kararı aldığını belirten Leuthard, ''Açığı farklı yöntemlerle kapatmak durumundayız. Bu nedenle Türkiye ile özellikle yeni enerji kaynakları konusunda işbirliği yapmak istiyoruz ki arz güvenliği sağlanmış olsun'' diye konuştu. Türkiye'nin nükleer santral projesiyle ilgili olarak Bakan Leuthard, her ülkenin şartlarının farklı olduğunu ve bu şartlara göre kararlar almak durumunda bulunduğunu söyledi. İsviçre halkının Fukuşima'da yaşananlara büyük tepki gösterdiğini anlatan Leuthard, ''Ama unutmamak gerekir ki İsviçre çok küçük bir ülke ve yerleşim yerleri birbirine çok yakın. Öte yandan biz nükleer enerji maliyetlerinin önümüzdeki yıllarda artacağını, yenilenebilir enerji maliyetlerinin ise düşeceğini öngörüyoruz. Bütün bu düşüncelerden yola çıkarak 'nükleerden çıkacağız' diye bir hedef belirledik kendimize'' dedi. Bu bağlamda Güney Koridoru projelerinden Transadriyatik Boru Hattı Projesinin (TAP) İsviçre hükümeti tarafından desteklendiğini kaydeden Doris Leuthard, ''Bizim açımızdan TAP projesi, en ileri düzeyde ve finansman bakımından en sağlam temelleri olan bir projedir. Umarız Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri bir gaz transit anlaşması yaparlar ki bu güney koridoru projesi gerçekleşir'' dedi. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının daha çok yaz aylarında arttığını, soğuk bir ülke olan İsviçre'nin ise elektrik ihtiyacının kış aylarında arttığını anlatan İsviçreli Bakan Leuthard, bu göz önünde bulundurulduğu zaman Türkiye ve İsviçre'nin karşılıklı elektrik alışverişinde bulunabileceğini sözlerine ekledi.