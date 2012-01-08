Fiyatlar üreticiden tüketiciye kadar 3 kat artıyor

T24 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ''Bugün gelinen noktada üreticiden tüketiciye ulaşan süreçte fiyatlar 2-3 kata varan oranlarda artmaktadır. Bu durumdan zarar gören yine üreticiler ve tüketiciler olmaktadır'' dedi.





Bayraktar, birlik binasındaki basın toplantısında geçen senenin değerlendirmesini yaptı. Tarımın 2004'ten itibaren genel olarak büyüdüğünü ifade eden Bayraktar, 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyi yakalayan sektörün yıllık bazda da büyümesinin beklendiğini bildirdi.





Tarım sektörünün ekonominin en büyük sorunları arasında yer alan dış ticaret açığının azalmasındaki katkısından bahseden Bayraktar, sektörün istihdama olan olumlu katkısından dolayı daha yoğun ve etkin şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.





Mazot ve gübrenin en önemli tarımsal girdiler arasında yer aldığını anlatan Bayraktar, şunları söyledi:





''2011'de gübre fiyatları çeşitlerine göre yüzde 40 ile yüzde 100 arasında artmıştır. Bu durum gübre kullanımını olumsuz etkilemiş. Gübre fiyatlarındaki yüksek artış çiftçinin ekonomik olarak erimesine, zaman zaman gübre kullanımını azaltmasına neden olmaktadır. Bu durum ise ürün miktar ve kalite azalmasına sebebiyet vererek çiftçiyi ekonomik olarak zora sokmaktadır. Ülkemiz, tarımda dünyanın en pahalı mazotunu kullanan ülkeler arasındadır. Bu sebeple mazottaki fiyat artışlarına ürün fiyatları yetişememektedir. Mazot desteği Çiftçi Kayıt Sistemine dahil çiftleri kapsadığı için üreticilerimizin önemli bir bölümü bu destekten mahrum kalmaktadır. Çiftçilerimizin temel iki girdisinin fiyatları devamlı kontrol edilerek çiftçinin ekonomik açıdan ezilmemesi sağlanmalıdır. Türk çiftçisi genel manada girdi fiyatlarında diğer ülke çiftçilerine oranla olumsuzluk yaşamaktadır.''





Kırmızı et ithalatı ile istenilen hedeflere ulaşılamadığını belirten Bayraktar, ''Gerek üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatleri gerekse ülke hayvancılığımızın geleceği açısından ithalat uygulamalarının, sektör paydaşlarının bir araya geldiği bir platformda tekrar değerlendirilmesi ve eksende yeni yol haritasının belirlenmesini zorunlu görmekteyiz'' diye konuştu.





2010 Aralık ve 2011 Aralık ayı karşılaştırıldığında market fiyatlarında son bir yılda en fazla artışın yüzde 102 ile patlıcanda yaşandığını belirten Bayraktar, bunu yüzde 72 ile salatalık, yüzde 63 ile mandalina ve yüzde 62 ile sivri biberin izlediğini anlattı. Marketlerde fiyatı en çok düşen ürünün yüzde 27 ile kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, bunu yüzde 17 ile armut, yüzde 14 ile patates, yüzde 10 ile pırasanın izlediğini söyledi.





Bayraktar, ''Bugün gelinen noktada üreticiden tüketiciye ulaşan süreçte fiyatlar 2-3 kata varan oranlarda artmaktadır. Bu durumdan zarar gören yine üreticiler ve tüketiciler olmaktadır'' diye konuştu.





