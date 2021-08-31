Fiyatlar arttı, üreticiden açıklama geldi: 1 paket makarna 5 lira olur mu?

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, “Fiyat artışı gıda enflasyonunun altında. Hatta bizler, ihracatla elde edilen kârları iç piyasayı dengelemek için de kullanıyoruz. Fiyatlara olabilecek en düşük oranları yansıtıyoruz. Mevcutta makarnalık buğday ton fiyatı 3 bin 200 lira, kilo fiyatı 3.2 lira. Buradan bakılacak olursa fiyatın çok olağan olduğu görülebilir" dedi.

"Üretimde sorun yok"

Külahçıoğlu, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2020’de olduğu gibi 8 kilonun üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu oran önceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla bir tüketime işaret ediyor.

Makarnalık buğdayda fiyat artışının durduğunu anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini söyledi. Külahçıoğlu, aynı zamanda “Kapasitelerimiz çok daha fazla. Hiçbir zaman üretim sorunumuz olmaz. Tüm ülkemize ve dünyaya yeter. Hiçbir sıkıntı olmadığını, ihracata bir kısıtlamanın gerekmediği bilgilerini ilgili bakanlıklara da iletiyoruz" diye konuştu.