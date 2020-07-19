Fiyatlar arttı, ikinci el otomobillere ilgi azaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan ikinci el oto pazarı yeniden açıldı. Yüksek fiyatlar ikinci el otomobile ilgiyi azalttı.

Salgın öncesi 70 bin TL olan bir aracın fiyatının bugün 100 bin TL olduğu görüldü. Pazara aracını satmaya getiren vatandaşlar, ikinci el piyasasında büyük bir yükseliş olduğunu belirtti. Araba almaya gelenler ise fiyatların çok yüksek olduğunu, bunun sebebinin de sıfır araç üretimi yapılmaması ve piyasada araç olmaması olduğunu söyledi. Vatandaşlar birkaç ay daha ikinci el fiyatlarının böyle gideceğini, sıfır araçların piyasa sürülmesiyle fiyatların düşüşe geçeceğini belirtti.