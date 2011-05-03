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Ekonomi

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN "ETEK" OLDU ANKARA (A.A)

03 Mayıs 2011 15:00

-FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN "ETEK" OLDU ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Türkiye'de tüketici fiyatları bazında bakıldığında nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün ''etek'' oldu.  Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, geçen ay etek fiyatı yüzde 17,40 arttı. Bunu, yüzde 15,86 ile ''erkek gömleği'', yüzde 12,63 ile ''bayan pantolon-ceket takımı'', yüzde 12,11 ''erkek takım elbisesi'', yüzde 11,87 ile ''bayan ayakkabısı'' izledi. Gıda maddeleri arasında yüzde 8,93 ile patates öne çıktı.  Benzindeki aylık bazda yüzde 2,10'luk artış da dikkati çekti. -FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise yüzde 33,41 ile patlıcan geldi. Fiyatında büyük oranda düşüş gözlenen ürünler arasında salatalık (yüzde 26,62) ve sivri biber (yüzde 19,99) de yer aldı. Domatesin fiyatı da yüzde 8,52, yumurtanın yüzde 8,15, ıspanağın yüzde 6,68 geriledi. Beyaz peynir, makarna, yoğurt, mazot, salam, tuvalet kağıdı, mercimek, bisküvi, kömür ücreti, bulgur, konserve fiyatı geçen ay fiyatı düşen diğer ürünler oldu. TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Nisan'da aylık bazda fiyatları en fazla artan ve düşen ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: /*                                                EN YÜKSEK ARTIŞ             DEĞİŞİM ORANI  GÖSTEREN MADDELER              (YÜZDE) -------------------------     -------------    Etek                             17,40 Erkek Gömleği                    15,86 Bayan Pantolon-Ceket takımı      12,63 Erkek takım elbisesi             12,11 Bayan ayakkabısı                 11,87 Patates                           8,93 Yatak odası takımı                8,75 Mısırözü yağı                     6,63 Margarin                          6,47 Çocuk spor ayakkabısı             6,18 Hazır kahve                       5,94 Tül                               5,75 Çift kişilik yatak                4,68 Tavuk eti                         4,36 Nevresim takımı                   3,92 Bulaşık için tem.-bakım ürünleri  2,78 Maden suyu ve sodası              2,19 Benzin                            2,10 Tüpgaz                            1,88 Ceviziçi                          1,51 EN AZ ARTAN VEYA            DEĞİŞİM ORANI DÜŞEN MADDELER                 (YÜZDE) ----------------            -------------- Yer fıstığı                       0,72 Şehirlerarası otobüs ücreti       0,65 Buğday unu                        0,47 Konserveler                      -0,26 Bulgur                           -0,26 Kömür ücreti                     -0,32 Bisküvi                          -0,63 Mercimek                         -0,73 Tuvalet kağıdı                   -1,13 Salam                            -1,16 Mazot                            -1,22 Yoğurt                           -1,47 Makarna                          -1,49 Beyaz peynir                     -3,55 Ispanak                          -6,68 Yumurta                          -8,15 Domates                          -8,52 Sivribiber                      -19,99 Salatalık                       -26,62 Patlıcan                        -33,41 */

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