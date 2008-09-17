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Ekonomi

Fiyatı, şekerin tadını kaçırdı

Şeker fiyatları hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle ortalama yüzde 10 arttı. Bayram şekeri fiyatları 3.5-55 YTL aralığında değişiyor.

17 Eylül 2008 03:00

Ramazan Bayramı’na az bir süre kala, bayram şekeri satışları artmaya başladı. Ancak şekerdeki fiyat artışları şekerin tadını bozdu.

Hammadde fiyatlarındaki artışın etkisiyle şeker fiyatları geçen yıla oranla ortalama yüzde 10 arttı.

Şeker üreticisi ve toptancıları, son 3 yıldır şeker fiyatlarının değişmediğini hatırlatarak, bu yıl fiyatların artmasının kaçınılmaz hale geldiğini bildirdi.

Şeker fiyatlarının artmasının yanı sıra petrol ve elektrik girdilerinin yükselmesinin bayram şekeri fiyatlarını etkilediğini vurgulayan üreticiler, bu nedenle bayram şekeri fiyatlarındaki artışın yüzde 15'e kadar çıkabileceğini kaydettiler.

Diğer taraftan bayram şekeri ve lokumunun yanında ikram edilen kolonyanın litresi de 4 YTL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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