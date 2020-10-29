Fiyatı altını geçti; 3 erik 40 TL, kilosu 800 lira!

Yaz aylarında kilosu 4-5 liraya kadar inen yeşil eriğin fiyatı şimdi altınla yarışırken, Eskişehir’de 50 grama denk gelen 3 tane yeşil erik 40 liraya, kilosu ise 800 liraya satılıyor.



Yeşil eriğin kilogram fiyatı neredeyse çeyrek altını geçiyor. Sadece birkaç ay önce pazar veya marketlerde kilosu 4-5 liradan satılan yeşil eriğin sezonun bittikten sonra şimdi, 3 tanesi 40 liraya satılıyor. Yaklaşık 50 gramlık 3 tanesinin fiyatı 40 lirayken, kilosu 800 lirayı buluyor.



Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa ihtiyaç olana erik yetiştiren manav Emin Özkaya, sattığı ürün hakkında detay bilgiler paylaştı.



Özkaya, "Bu erikler Şili’den geliyor. İstanbul’dan bazı illere dağıtılıyor. Bu sezonda bunlar ‘Hamile eriği’ olarak da biliniyor. Ben 15 senedir bu günlerde bu eriği bulunduruyorum. Türkiye’de bu mevsimde bunlar yetişmiyor. Yurt dışından geldiği için çok az bulunuyor. Bunlar normal, bizim buralarda kaç gün önce bittiği yeşil eriklerdendir. Ancak ters bir dönemde insanların özel ihtiyaçların karşılanması için getirdiğimiz için fiyatlar pahalıdır. Şuan 3 tanesi 40 liradan satıyoruz. Bu üç tane de yaklaşık 50 gram oluyor. Buna göre kilosu 800 liraya denk geliyor. Ama tabi kimse bir kilo almıyor." diye konuştu. (İHA)