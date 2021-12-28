Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı sona erdi; Bakan Nebati: Enflasyonla ilgili risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısı sona erdi.

Toplantı ardından twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Nebati "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.