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Ekonomi

Fiyat artışları     ANKARA (A.A)

05 Eylül 2011 15:55

-Fiyat artışları     ANKARA (A.A) -  05.09.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,73, Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) ise yüzde 1,76 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,65, ÜFE'de yüzde 11,00 oldu.  Bu yılın ilk sekiz ayında, TÜFE'de yüzde 3,75, ÜFE'de yüzde 8,05 oranında artış gerçekleşti. Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,24, üretici fiyatlarında yüzde 9,76 düzeyinde oldu. Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,65, ÜFE'de yüzde 11,00 oldu.

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