-FİYAT ARTIŞINDA TAZE MEYVE ETKİSİ ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı fiyat gelişmelerine ilişkin yayımlanan değerlendirmede, geçen ay tüketici fiyatlarının yüzde 2,42 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 7,17 düzeyine yükseldiği hatırlatılarak, bu yükselişte taze meyve fiyatlarında sezon geçişlerinden kaynaklanan yüksek artışlar ve baz etkisinin belirleyici olduğu bildirildi. Haziran ayında meyve fiyatlarındaki aşağı yönlü düzeltme ile enflasyonun tekrar düşüş göstermesinin beklendiği belirtildi. Merkez Bankası değerlendirmesinde, Mayıs ayında hizmet fiyatları yüzde 0,40 artarken, grup yıllık enflasyonunun 0,33 puan yükselerek yüzde 4,44 olduğu, hizmet yıllık enflasyonundaki bu artışın özel okul ücretlerindeki yükselişlerle geçen ay olduğu gibi haberleşme grubu fiyatlarının oluşturduğu baz etkisinden kaynaklandığı kaydedildi. Bu dönemde, kira yıllık enflasyonunun düşük düzeydeki seyrini koruduğu, lokanta-otel grubu yıllık enflasyonunun da sınırlı bir gerileme kaydettiği belirtildi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ulaştırma hizmetleri fiyatlarına yansımaları sürse de grup yıllık enflasyonunun geçen aya kıyasla değişmediği, sonuç olarak, grup yıllık enflasyonundaki sınırlı artışa karşın mevsimsellikten arındırılmış verilerin grup fiyatlarındaki ılımlı seyrin sürdüğüne işaret ettiği bildirildi. Mayıs ayında temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın dışında kalan mallar) grubu yıllık enflasyonunun yüzde 5,05'e yükseldiği, bu dönemde dayanıklı mal (altın hariç) fiyatlarının, önceki aylardaki yüksek oranlı artışların aksine, mobilya ve otomobil fiyatlarındaki yavaşlama ve beyaz eşya fiyatlarındaki gerileme sonucunda yatay bir seyir izlediği, dayanıklı mal dışında kalan kalemlerde ise sınırlı artışlar gözlendiği ifade edildi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları Mayıs ayında yüzde 4,71 artarken grup yıllık enflasyonunun 9,78 puan yükselerek yüzde 12,61 olduğu anımsatılarak, grup fiyatlarındaki bu keskin artışta meyve fiyatları gelişmelerinin belirleyici olduğu vurgulandı. Bu dönemde, taze meyve fiyatlarının aylık bazda yüzde 76,12 ile geçmiş dönem ortalamalarının oldukça üzerinde artış kaydettiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Bu gelişmede, arz yönlü unsurlar nedeniyle kiraz ve erik ürünlerinin Mayıs ayında endekse oldukça yüksek fiyat düzeylerinden girmesi etkili olmuştur. Aydan aya değişken ağırlıkların kullanıldığı hesaplama yönteminin de etkisiyle söz konusu ürünlerdeki fiyat artışlarının tüketici fiyatlarına yansıma oranı da yüksek gerçekleşebilmektedir. Özellikle olumsuz hava koşulları sonucu kiraz arzındaki gecikmeye bağlı olarak fiyatların Mayıs ayında oldukça yüksek seyretmesi bu etkinin daha belirgin olarak gözlenmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, endekse Mayıs ayında dahil olan kiraz ve erik ürünlerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkisi yaklaşık 1,3 puan olmuştur. Söz konusu etkinin Haziran ayında tersine döneceği belirtilmelidir.'' -ÜFE- Merkez Bankası değerlendirmesinde, üretici fiyatlarının da Mayıs ayında yüzde 0,15 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9,63'e yükseldiği hatırlatıldı. Tarım fiyatları bu dönemde yüzde 1,93 gerilerken, yıllık enflasyonun düşük bazın etkisiyle 4,14 puan artarak, yüzde 8,73 olduğu, bu dönemde buğday, pamuk ve ayçiçeği fiyatlarında azalışlar gözlendiği ifade edildi. Uluslararası emtia fiyatlarındaki artışların birikimli etkileri ve kur gelişmeleri çerçevesinde Mayıs ayında imalat sanayi genelinde fiyatların yükseldiği belirtildi. Mayıs ayında enerji hariç tüm alt kalemlerde fiyatların yükseldiği, ana metal fiyatlarındaki yüksek artış sonucunda ara malları fiyatları yüzde 1,37 artarken, sermaye mallarında gözlenen fiyat artışında makine ve teçhizat ile elektrikli makine imalatı fiyatlarının belirleyici olduğu kaydedildi.