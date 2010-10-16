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Spor

FİYAPI İnönü'de Kartal'a soğuk duş

Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi evinde Manisaspor'a 3-2 gibi sürpriz bir skorla yenildi.

16 Ekim 2010 03:00

T24- Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi evinde Manisaspor'a 3-2 gibi sürpriz bir skorla yenildi. Sakatlıkları dolayısı ile Guti ve Quaresma'yı oynatamayan Beşiktaş evinde bu sezon ikinci kez üç puanı bıraktı.


Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi evinde Manisaspor'u ağırladı.


Yeni adıyla FİYAPI İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kaybederek haftanın sürprizine imza attı.


Karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golünü 14. dakikada Bobo kaydetti. Manisaspor'a galibiyeti getiren goller ise 7. dakikada Isaac, 52. dakikada Dixon ve 63. dakikada Yiğit Gökoğlan'dan geldi.


Bu galibiyetin ardından Manisaspor puanını 9'a çıkardı. Ligde üç haftadır galip gelemeyen Beşiktaş ise 13 puanda kalarak kötü gidişini sürdürdü.


Manisaspor'un başında Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da deplasmanda mağlup eden Hikmet Karaman'ın takımı önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.


Bu sezon kendi evinde ikinci kez malup olan Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Manisaspor ise kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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