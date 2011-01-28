-FİYAPI İNÖNÜ STADI'NIN İNŞAATINA TALİP İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Fiyapı'nın, yıkımına onay verilen İnönü Stadı'nın yeniden yapımına talip olduğu bildirildi. Fiyapı'dan yapılan açıklamada, stadın isim hakkına da sahip olan Fiyapı'nın, yıkımına onay verilen Fiyapı İnönü Stadı'nın yeniden yapımı için başvuruda bulunacağı belirtildi. Fiyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan konuya ilişkin değerlendirmesinde, stadın isim hakkına sahip oldukları için yönetimle de vardıkları mutabakat sonucu Fiyapı'nın, stadın yapımında önceliği olduğunu ifade etti. Resmi teklifi 20 Şubata kadar Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetime sunacaklarını belirten İnan, stadın isim hakkı için anlaşmanın 1+1 olarak yapıldığını, stadın yıkılması durumunda da anlaşmanın 1 yıl olarak planlandığını kaydetti. Statla ilgili proje çalışmalarına başladıklarını, konumu ve tarihi itibariyle İstanbul'un en güzel yerine inşa edilecek stadın yine bu dokuya uygun yapılması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini vurgulan İnan, Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş camiasına yakışır bir stat inşa edeceklerini bildirdi.