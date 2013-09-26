Fitch'ten Türkiye'ye resesyon uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Kıdemli Direktörü Paul Rawkings, sermaye akışında ani duruş olması durumunda Türkiye’de resesyon görülebileceğini söyledi.

Türkiye’nin Kredi Notu Görümü adlı konferansta konuşan Rawkings, “Türkiye belki mükemmel fırtınanın dibinde değil ama oldukça yaklaşıyor.

Türkiye, Fed’den orantısız şekilde etkilendi. Sağlam bir bankacılık sisteminin olması kilit unsur. Türkiye’nin büyüme öngörülerinin çok olumlu olduğunu görüyoruz” dedi.

Resesyon uyarısı

Rawkings, “Yüksek dış finansman riskleri, yüksek cari açık Türkiye’yi dış finansman risklerine açık hale getiriyor. Büyüme daralması iç tassarufun düşük olmasından kaynaklanıyor. Sermaye akışında ani duruş olursa Türkiye’de resesyon görülebilir” diye devam etti. Rawkings uyarılarına şöyle devam etti:

“Şu anda Türkiye için en büyük risk ani sermaye duruşu olabilir. Cari açığı kısa vadeli borçlarla finanse etmek mümkün değil. Bankacılık sistemi stres testlerini kaldırabilir gibi görünüyor. Merkez Bankası oldukça proaktif bir tavır takındı. Esnek bir döviz kuru politikası uygulandığını görüyoruz. Döviz kuru konusunda politikada değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu sektörü dışsal olaylardan bir nebze korunmuş gibi duruyor.”