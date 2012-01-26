-Fitch'ten Türk şirketlerine uyarı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerine likidite uyarısı yaptı. Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yıl Türk şirketlerinin likiditesinin kötüleşeceği öne sürüldü. Fitch, Türk şirketlerinin eurobond hacmindeki düşüşün etkisiyle kısa vadeli fonlamaya bağımlılıkla karşı karşıya bulunduğu uyarısında bulunarak, yüksek sermaye harcamaları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin de Türk şirketlerin likidite görünümünü zayıflatacağına dikkati çekti. Güçlü iç talebin 2011 yılındaki büyümeyi teşvik ettiğini vurgulayan kuruluş, özellikle ihracatçılar olmak üzere Türk şirketlerinin şu anda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da görülen ekonomik yavaşlamadan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna işaret etti. Fitch, bunun bu yıl içinde şirketlerin büyük sermaye harcama programları uygulaması beklenen bir dönemde nakit akışı yaratımını sınırlayabileceğinin altını çizdi. Kuruluş, yeni eurobond ihracı için görünümün sınırlı olduğuna inandıklarını ifade etti. Türk bankacılık sektörünün yerel şirketlere kredi vermede etkin olmaya devam ettiğini belirten kuruluş, ancak bu fonlamanın kısa vadeli olduğuna ve Türk şirketleri için kredi zayıflığı olarak gözlemlendiğine dikkati çekti. Türk şirketleri için yurtiçi tahvil ihraç görünümünün gösterge faiz oranlarının yüzde 7'den yüzde 10'a yükselmesi nedeniyle sınırlı olduğunu ifade eden Fitch, piyasanın yalnızca göreceli olarak küçük ihraçları absorbe edecek kapasitesi olduğunu vurguladı.