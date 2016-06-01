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Ekonomi

Fitch'ten Türk bankalarına uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türk bankalarının dış borçlanmalarının yılın ilk çeyreğinde yavaşladığına dikkat çekti, ancak risklerin sürdüğü uyarısı yaptı

01 Haziran 2016 22:53

Fitch’in, Türk bankalarına yönelik olarak hazırlanan, “Türk bankalarının dış borçları yavaşlıyor ancak riskler sürüyor” başlıklı raporunda, riskler sürse de Türk bankalarının yeni borçlanmalar için piyasaya erişiminin “iyi olacağı” ve borçlarını “çevirebileceği” öngörüsünde bulunuldu.

DHA'nın haberine göre; raporda ayrıca, ülke olarak Türkiye’nin ve bankacılık sektörünün “borçlarını hemen ödemek zorunda kalacağı” bir senaryonun etkili olacağı uyarısı da yapılarak, böyle bir gelişmenin, Merkez Bankası’nın döviz rezervleri, döviz kurları, faiz oranları ve ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceğine de dikkat çekildi.

Açıklamada bankaların dış borçlarının 2015 yılında 4 milyar dolar arttığı ve bu rakamın önceki yıllara göre çok daha düşük olduğu belirtildi ve “Bu durum kısmen Türkiye’nin cari işlemler açığındaki daralma nedeniyle borçlanma gereklerindeki azalmayı yansıtıyor” denildi.

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