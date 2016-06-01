Fitch'ten Türk bankalarına uyarı

Fitch’in, Türk bankalarına yönelik olarak hazırlanan, “Türk bankalarının dış borçları yavaşlıyor ancak riskler sürüyor” başlıklı raporunda, riskler sürse de Türk bankalarının yeni borçlanmalar için piyasaya erişiminin “iyi olacağı” ve borçlarını “çevirebileceği” öngörüsünde bulunuldu.

DHA'nın haberine göre; raporda ayrıca, ülke olarak Türkiye’nin ve bankacılık sektörünün “borçlarını hemen ödemek zorunda kalacağı” bir senaryonun etkili olacağı uyarısı da yapılarak, böyle bir gelişmenin, Merkez Bankası’nın döviz rezervleri, döviz kurları, faiz oranları ve ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceğine de dikkat çekildi.



Açıklamada bankaların dış borçlarının 2015 yılında 4 milyar dolar arttığı ve bu rakamın önceki yıllara göre çok daha düşük olduğu belirtildi ve “Bu durum kısmen Türkiye’nin cari işlemler açığındaki daralma nedeniyle borçlanma gereklerindeki azalmayı yansıtıyor” denildi.