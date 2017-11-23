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Ekonomi

Fitch'ten Türk bankaları için not uyarısı

Fitch, Türkiye için 2018 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

23 Kasım 2017 18:07

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri iddiasıyla açılan davalar çerçevesinde yürütülen soruşturmaların Türk bankalarını negatif not baskısı altında bırakabileceği uyarısında bulundu.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Fitch sunumunda ABD'de yürütülen Zarrab soruşturmasının bankaların itibarını olumsuz etkilemesi, bankaların piyasaya erişimlerini azaltması ve büyük cezalar karşısında devlet tarafından desteklenmemesi karşısında bankaların negatif not baskısı ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.

Sunumda, Türkiye'deki büyük bankalar için not artırımına gidilmesinin, ülke notu ve devam eden zorlayıcı faaliyet koşulları dikkate alındığında, öngörülebilir gelecekte mümkün görülmediği ifade edildi.

Büyüme tahmini düşürüldü

Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 5.5 seviyesinde tutan Fitch,  2018 büyüme tahminini yüzde 4,1'den 3,9'a düşürdü.  Türkiye'nin 2019 için büyüme tahminini de yüzde 4,2 olarak açıklandı. 

Kurum 2017 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 9,5'ten yüzde 10,9'a çıkardı. Fitch, enflasyon beklentisini 2018 için yüzde 8,0'dan yüzde 9,4'e ve 2019 için yüzde 7,8'den yüzde 8,5'e yükseltti.

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