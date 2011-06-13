-FITCH'TEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu için anahtar faktörün, politik istikrar ve sürdürülebilir büyüme olduğunu bildirdi. Kuruluş, dün düzenlenen genel seçimlerin ardından yaptığı Türkiye değerlendirmesinde, AK Parti'nin genel seçimlerde elde ettiği başarının kendisine Anayasa'nın modernizasyonu için fırsat sağlayacağını belirterek, ancak bu sürecin, Türk politikacıların dikkatlerini aşırı ısınma sinyalleri veren ekonomi dışına yöneltmemesi gerektiğini vurguladı. Fitch, Anayasa'da reform sürecinin siyasi istikrar içinde ilerlemesinin önemine işaret ederek, siyasi risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı yarattığı uyarısında bulundu. Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma sinyalleri verdiğini de dikkat çeken kuruluş, ülkenin kredi notunun artılmasında makro ekonomik istikrarın gerekliliğine vurgu yaptı. Fitch'in EMEA Ülke Notları Başkanı Ed Parker yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni Anayasa hazırlama sürecinin siyasi belirsizlik yaratma potansiyeli taşıdığına işaret ederek, sürecin güç dağılımı, laiklik, din, milliyetçilik ve etnik azınlık hakları gibi konularda görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini vurguladı. Parker, Türkiye'nin ''BB+'' olan kredi notunun yatırım yapılabilir bir seviyeye yükseltilmesinin makro ekonomik istikrar ile sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına bağlı olduğunu ifade etti.