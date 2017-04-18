T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch'ten referandum yorumu: Ekonomik reformlar için alan açılabilir

"Zayıflayan dış finansman kırılganlıklarının ön plana çıkması negatif not hassasiyetleri olacak"

18 Nisan 2017 18:48

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, anayasa referandumunu, Türkiye'nin ülke kredi notu profili için negatif olan siyasi dönüşümün bir parçası olarak belirtti. Fitch, ayrıca referandumun kredi notu için pozitif olabilecek ekonomik reformların canlandırılmasını sağlayabileceğini de kaydetti.

Bloomberg'ün haberine göre, Fitch, yayınladığı raporda, "Referandum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin artırılmasını hedefleyen uzun süreli siyasi hedefinin tamamlanmasını sağlamış olabilir. Yeni Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin 2019'a kadar yapılması gerekmiyor. Bu takvim, ekonomiye yeniden iktidar partisi AKP'nin politika ajandasına geri itme imkanı verebilir" ifadelerine yer verdi.

 

"Zayıflayan kamu finansmanı negatif not hassasiyetleri olacak"

 

Önümüzdeki dönemde uygulanacak farklı politika seçenekleri ve bunların istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemekte başarılarının Türkiye'nin kredi notuna yönelik değerlendirmelerin önemli bir parçası olacağını belirten Fitch, "Yapısal eksiklikleri düzelten ve dış kırılganlıkları azaltan reform uygulamaları pozitif bir not hassasiyeti oluşturacak. Zayıflayan kamu finansmanı ve dış finansmanın kamu borcu/GSYH oranına yansıması veya dış finansman kırılganlıklarının ön plana çıkması negatif not hassasiyetleri olacak" dedi.

Fitch bir sonraki değerlendirmenin 21 Temmuz 2017'de yapılacağını belirtti.

ETİKETLER

Fitchkredi notu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24