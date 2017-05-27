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Ekonomi

Fitch'ten İzmir kararı

"Kredibilitesi en yüksek kuruluşlar arasına girmek, 'buraya güvenle yatırım yapılabilir' vizesini almakla eş anlamlı"

27 Mayıs 2017 17:21

Belediyeden yapılan açıklamada, Fitch Ratings'in mayıs ayı raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "AA+" olan kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyesinin en üst basamağı olan "AAA"ya yükselttiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin böylece, hem Fitch'ten hem de Moody’s’den "alınabilinecek en yüksek kredi notunu" aldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu rapora göre, verilen notun İzmir Büyükşehir Belediyesinin "sürdürülebilir güçlü faaliyet performansını", "yüksek faaliyet marjlarını" ve "ihtiyatlı yönetimini" yansıttığı belirtilerek, "Ulusal kredi derecelendirme notundaki artış, İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçmişten günümüze kadar sağlam ekonomik performans sicili ve ılımlı borç seviyelerinden kaynaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç ölçütlerinin durağan kalmasının beklendiği, borcun cari gelire oranının ortalama yüzde 55 ile dengede kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"Başarının teyidi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçen yılın mayıs ayında da Moody’s'den "en yüksek ulusal notu" aldıklarını, bu yükseliş ivmesinin uyguladıkları mali politikaların başarısının teyidi anlamına geldiğini belirtti.

Kocaoğlu, şunları kaydetti:


"İlk defa iki derecelendirme kuruluşundan da en yüksek notu alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulusal uzun vadeli kredi notu basamaklarını teker teker tırmanarak zirveye kadar ulaştı. Kredibilitesi en yüksek kuruluşlar arasına girmek, 'buraya güvenle yatırım yapılabilir' vizesini almakla eş anlamlı. Güven ve istikrar ortamının korunması ve hatta güçlendirilmesi, ekonomimizin ilerlemesi ve refahımızın artmasını sağlayacaktır. Bu kredi notu, ucuz ve uzun vadeli finansmana erişimimizi daha da kolaylaştıracaktır."

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