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Ekonomi

Fitch'ten flaş açıklama: İran'a yaptırımlar tüm dengeleri etkileyebilir

“ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar, 2018–2019 yıllarında küresel petrol arz talep dengesinde açık oluşması olasılığını artırıyor”

10 Mayıs 2018 22:48

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin İran’a karşı uygulamaya karar verdiği yaptırımların küresel arz talep dengesini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “ABD’nin İran’a  uygulayacağı yaptırımlar, 2018–2019 yıllarında küresel petrol arz talep dengesinde açık oluşması olasılığını artırıyor” değerlendirmesine yer verildi.

Halihazırda petrol fiyatlarına ilişkin tahminde bulunmanın zor  olduğuna dikkat çekilen açıklamada, petrolde oluşabilecek arz açığının, OPEC ülkelerinin üretim azaltılması konusunda anlaşmaya varmasını engelleyebileceği  kaydedildi.

Açıklamada, “İran’da petrol üretim dinamikleri, küresel arz talep dengesi açısından orta vadede temel unsurlardan biri olacak. İran 2015 yılında günlük 2,8 milyon varil olan üretimini, 2017 yılında 3,8 milyon varile yükseltti. OPEC ülkeleri ise günlük üretimlerini 1,8 milyon varil azaltmaya karar vermişti.” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın yaptırımlar devreye girmeden petrol üretimini artırabileceğine  işaret edilen açıklamada, “Brent petrolün fiyatı bir süre daha 70 doların üzerinde seyredebilir. Bu kısmen jeopolitik risklerin fiyatlamaya yansıtılmasından kaynaklanıyor. Fakat yüksek petrol fiyatları devam etmeyebilir. ABD’deki kaya gazı üretimi nedeniyle çoğu küresel petrol üreticisi fiyatlarını  50-60 dolar bandına ayarlamış durumda.” değerlendirmesi yer aldı.

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