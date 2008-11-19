Fitch'in raporu moral bozdu

Fitch, Türk bankacılık sektörünün zorlu kısa vadeli görünüm ile karşı karşıya olduğunu, bununla beraber bankacılık sisteminin faaliyet baskılarını karşılamak için önceki ekonomik daralmalara göre daha iyi konumlandığını bildirdi.



Fitch'in konu ile ilgili raporunda, Türk bankaları için risklerin ekonomideki yavaşlama, hızla artan kredilerin aktif kalitesi, sermaye ve karlılığı olumsuz etkileyeceği belirtildi.



Türk bankalarının ABD subprime mortgagelerinde ve diğer kompleks yapılandırılmış varlıklarda risklerinin olmadığını ifade eden Fitch, kredi kalitesinin dayanılabilirliğinin yüksek olduğunu vurguladı.



Fitch Finansal Kurumlar takımından Levent Topçu yaptığı açıklamada, Türk bankalarının güçlü çekirdek mevduat ayrıcalıkları oludğunu ve küçük kuruluşların uluslararası fonlara bağımlılığının çok ciddi olmadığını vurguladı. Topçu, sistemde kayda değer bir likidite sıkışıklığı bulunmadığını vurguladı. Topçu ayrıca sistemin açık döviz pozisyonunun çok düşük olmasının da bir rahatlık sağladığını belirtti.



Fitch, 2002 yılından bu yana hızlı büyüme gösteren kredilerini, şimdi yavaşlamasını beklendiğini ifade ederek, Türkiye'nin kredi büyümesinin bir çok gelişmekte olan Avrupa ülkesinin gerisinde olduğunu vurguladı. Fitch, kredilerde yavaşlamanın bankalar için karlılığın zayıflamasına yol açacağını tahmin ediyor.



Türk bankaları için global de-leveraging döneminin ve kötüleşen global ekonomik görünümün ciddi riskler yarattığını belirten Fitch, bu risklere örnek olarak yavaşlayan ekonomik büyümenin negatif etkilerini, hızlı büyüyen kredilerin varlık kalitesine etkilerini gösterdi.



