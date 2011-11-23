T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch'in kararı çok düşünülerek alındı İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2011 17:42

-Fitch'in kararı çok düşünülerek alındı İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Fitch Türkiye Genel Müdürü Ayşe Botan Berker, Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü ''pozitif''ten ''durağan''a çevirmesiyle ilgili, ''Bu aldığımız kararın; dış piyasalarda uzun zamandır gözlemekte olduğumuz Avrupa'nın içinde bulunduğu zorluklar, oradan sağlanabilecek olan finansmanın sıkıntılı görünüyor olması, bizim cari açığımızın dış finansal ihtiyacı doğuruyor olması gibi nedenlerle, çok düşünülerek alınmış bir karar olduğunu söylemek istiyorum'' dedi. Burada bir not değişikliğinin söz konusu olmadığını belirten Berker, ''Notun artabilmesi için pozitif olmasına gerek yok. O bir şart değil. Halen artabilir. Yön belirtmemiş oluyoruz. Şu belirsizlik bizi de etkilediği için şimdi yön vermiyor oluyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24