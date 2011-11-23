-Fitch'in kararı çok düşünülerek alındı İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Fitch Türkiye Genel Müdürü Ayşe Botan Berker, Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü ''pozitif''ten ''durağan''a çevirmesiyle ilgili, ''Bu aldığımız kararın; dış piyasalarda uzun zamandır gözlemekte olduğumuz Avrupa'nın içinde bulunduğu zorluklar, oradan sağlanabilecek olan finansmanın sıkıntılı görünüyor olması, bizim cari açığımızın dış finansal ihtiyacı doğuruyor olması gibi nedenlerle, çok düşünülerek alınmış bir karar olduğunu söylemek istiyorum'' dedi. Burada bir not değişikliğinin söz konusu olmadığını belirten Berker, ''Notun artabilmesi için pozitif olmasına gerek yok. O bir şart değil. Halen artabilir. Yön belirtmemiş oluyoruz. Şu belirsizlik bizi de etkilediği için şimdi yön vermiyor oluyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.