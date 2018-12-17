Fitch'in gözü faizde: Türkiye'de hâlâ riskler var

Türkiye'nin 'BB' olan kredi notunu ve 'negatif' görünümünü cuma günü yaptığı açıklamayla teyit eden Fitch Ratings, Merkez Bankası'nın enflasyonu sürdürürebilir şekilde aşağı çekmeye yetecek seviyede tutup tutmayacağının takip edildiğini belirterek, mali politikaların sıkılaştığı, büyümenin yavaşladığı ve işsizlliğin arttığı bir ortamda mali politika tarafında hâlâ riskler olduğunu kaydetti.

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Bloomberg HT'deki Piyasa Hattı programında Gizem Yılmaz'a konuk olan Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble, "Türkiye çok büyük dış strese maruz kaldığı bir dönemden geçti. Bu risklere verilen politika tepkisi de önemliydi. 6 ay öncesinde faizlerin artırılmasıyla ilgili endişeler vardı. Şimdi Merkez Bankası faizleri, enflasyonu sürdürürebilir şekilde aşağı çekmeye yetecek seviyede tutacak mı, bu izleniyor" dedi.

Mali politikaların sıkılaştığını belirten Gamble, büyümenin yavaşladığı ve işsizlliğin arttığı bir ortamda mali politika tarafında hala riskler olduğunu dile getirdi.

"Finansmanda zorluklar devam edecek"

Türk bankaları için riskler olduğuna değinen Gamble, dış konjonktürün güç olacağına, bankaların dış strese maruz kaldığına dikkat çekti. Finansmanda zorlukların devam edeceğini belirten uzman, yakın vadede önlemler alındığını, bunların performans için destekleyici olacağını ancak zorlu dış koşullar ve zayıf iç talebin bankaları olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Yerel seçimler sonrasında yapısal reformların uygulanabileceği 4 yıllık bir süreç olduğunu ifade eden Gamble "Bu dönemde bazı hassaslıklara değinilmesi gerekiyor çünkü ekonomi yüksek enflasyondan zarar görüyor, dış koşullar da ekonomiyi oldukça etkiliyor" şeklinde konuştu.