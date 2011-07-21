Fitch'in açıklaması piyasayı altüst etti

T24 - Fitch bugün yaptığı açıklamada not artışyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Avrupa'daki krize önemle dikkat çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, "Türkiye, AB'deki krize cari açık yüzünden diğer gelişmekte olan ülkelerden daha açık" ifadelerini kullandı. Fitch Analisti Ed Parker da, Türkiye ekonomisinde ısınma sinyallerinin görüldüğünü aktardı.









Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten analist Ed Parker, yüksek cari açığın yarattığı belirsizlik nedeniyle, Türkiye'nin not artışının belirsiz olduğunu söyledi. Türk ekonomisinde ısınma sinyallerinin görüldüğünü söyleyen Parker, "Türkiye, AB'deki krize cari açık yüzünden diğer gelişmekte olan ülkelerden daha açık" dedi. Merkez Bankası'nın politikalarını da değerlendiren Parker, Banka'nın politika bileşininin başarısının en iyi ifadeyle "karışık" olduğunu sözlerine ekledi.



Bugün saat 13:00'te başlayacak AB liderler zirvesi beklenirken Fitch'den gelen sürpriz açıklamalar ile piyasalarda satış baskısı oluştu. Güne yüzde 0.33 yükselişle başlayan İMKB 100 Endeksi'nde kayıplar yüzde 2'yi aştı. Kayıplar bin puanı aşarken endeks 60 bin seviyesine geriledi.

Değer kaybı yüzde 3'ü geçti



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, açılışın ardından gelen hızlı satışlarla 60 bin puanın altına gerileyerek 59.600 seviyelerine indi Açılışını ardından gelen satışlarla önce 61.000 seviyesinin altına gerileyen endeks, hızlı düşüşünü sürdürerek 60 bin seviyesinin altına inerek 59.600 puana çekildi.



Endeksteki kayıp yaklaşık 2.000 puana yaklaşırken, endeks bu değerleri en son 16 Haziran 2001’de görmüştü. Hisselerdeki değer kaybı yüzde 3’ü geçti.

Dolar tekrar 28 ayın zirvesine çıktı



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6720 liraya ulaşarak son 28 ayın zirvesini tekrar gördü.Dolar dün 1,6660 liradan günü tamamlamıştı. Güne hemen bu seviyenin altında 1,6650 liradan başlayan dolar daha sonra 1,6700 seviyesini de aşarak 1,6720 liraya kadar çıktı. Böylece en son 2009 yılı mart ayı sonlarında görülen 1,6700 liranın üstü bir kez daha geçilmiş oldu. Saat 11.20 itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 1,6690 liradan alınıp 1,6720 liradan satılıyor. 2,3780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3830 lira olarak belirlendi.



Öte yandan serbest piyasada, avro alışta 2,3770, satışta 2,3820 liralık fiyatla Türk Lirası karşısında rekor yeniledi.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları ise itibariyle alışta en düşük 1,6650 lira, en yüksek 1,6680 lira, satışta en düşük 1,6730 lira, en yüksek 1,6760 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar, 9 Mart 2009 Pazartesi günü 1,8200’lere kadar çıkarak TL karşısında rekor kırmıştı. 2009 yılını 1,5000’ün altında 1,4970 liradan tamamlayan dolar geçen yılı da 1,5500 liradan kapatmıştı.

Euro, Türk Lirası karşısında tarihi rekor kırdı



AB'nin kritik zirvesi öncesi Euro, içeride 2,38'i aşarak TL karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsada yüzde 2'nin üzerinde kayıp var.



Avrupa ortak para birimi Euro, bankalararası piyasada 2,38 liraya kadar çıkarak Türk Lirası karşısındaki rekorunu yeniledi.



Dün 2,3620 liradan kapanan Euro güne 2,3720 lira seviyesinden başladı. Yunanistan'ın borç krizinin çözümüne ilişkin haberler Euro açısından olumlu bir seyir getirirken Euro/dolar paritesi 1,4295'e kadar çıktı. Buna bağlı olarak Euro iç piyasada satışta 2,3700 seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdü.



2010 yılını 2,0720 liradan kapatan Euro, Haziran ayı sonunda 2,3500 liraya yükselmişti.



Bankalarası piyasada dolar 1,66 liranın üzerinde işlem görüyor. Dolar gün içinde 1,6654 liraya kadar çıktı.



Bir bankacı, "Almanya ve Fransa Yunanistan konusunda anlaştı. ABD'de borç tavanına ilişkin sorunların çözümünde umutlar artıyor. Bu gelişmelerle bugün Euro/dolar 1.4250'nin bile üzerinde ama gelişmekte olan para birimlerinden bir tek dolar/TL yönünü net biçimde aşağı çeviremiyor. Dolar/TL net biçimde ayrışarak 1,66'nın bile altına inememiş durumda. Buradaki ana neden TCMB'nin alışılagelmişin dışındaki para politikası. Bugün için TCMB'den gelecek açıklamalar tonlamalar bir önceki açıklamadaki farklılıklar her şey piyasada yön belirleyici olabilir. Faizde değişiklik beklenmiyor. Faiz dışı munzam gibi para politikası araçlarında da değişiklik olmayacaktır. Daha güvercin açıklamalar bonoda alım dolar/TL'de yükseliş olarak yansır" dedi.



Bankacı "Bugün için dışarıda ise Euro bölgesi zirvesi önemli her ne kadar ayrışmış olsak da piyasa bugün zirveden çıkacak açıklamaları izleyecektir. Bilançolar ve diğer gelişmeler de izlenecek" diye konuştu.