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Ekonomi

Fitch'den Türkiye'ye resesyon uyarısı

Büyüme tahmini 1.9'luk daralma olarak revize etti

15 Kasım 2018 12:37

Türkiye ekonomisine dair 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini aşağı çeken Fitch, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığını kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek yüzde 3.6 ve yüzde -1.9 olarak açıkladı. Daha önceki tahminler sırasıylayüzde 4.1 ve yüzde 3 idi.

Fitch, Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Raporu'nda kredi arzının daralması ve güvenin zedelenmesi gibi nedenlerle ekonominin beklenenden hızlı yavaşladığına dikkat çekti.

2019 için aşağı yönlü riskler beklediklerini vurgulayan kuruluş, büyüme tahminini 1.9’luk daralma olarak şekilde revize etti.

Kuruluş, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığını belirtti.

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