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Ekonomi

Fitch'den not indirimi açıklaması WASHINGTON (A.A)

29 Kasım 2011 11:29

-Fitch'den not indirimi açıklaması WASHINGTON (A.A) - 29.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etti, ancak kredi not görünümünü ''durağan''dan ''negatif''e çevirdi. Kuruluş yaptığı açıklamada, ülkenin kredi notlarının teyit edilmesinde hala güçlü olan kredi ve ekonomik temel göstergelerin etkili olduğunu vurguladı. Kredi notlarının görünümünün ''negatif'' olarak revize edilmesine gerekçe olarak, ABD'de ''Süper Komite''nin bütçe açığının azaltılması konusunda anlaşmaya varamamasını ve ülkenin kamu finansmanını sürdürülebilir bir yola oturtmak konusunda gerekli mali tedbirleri zamanında alabileceğine ilişkin güvenin azalmasını gösterdi. Fitch ayrıca, ABD'nin ülke tavanı notunu ''AAA'' ve yabancı para cinsinden kısa vadeli notunu ''F1+'' olarak teyit ederken, ülkenin uzun vadeli kredi notunun iki yıl içinde düşürülme ihtimalinin yüzde 50'in biraz üzerinde olduğuna dikkat çekti. Kuruluş, Ağustos ayında ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise ''durağan'' olarak belirlemişti. Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) ise 5 Ağustos'ta ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti.

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