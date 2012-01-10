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Ekonomi

Fitch'den not düşürme sinyali LONDRA (A.A)

10 Ocak 2012 16:00

-Fitch'den not düşürme sinyali LONDRA (A.A) - 10.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, aralarında İtalya'nın da bulunduğu bazı bölge ülkelerinin kredi notunun bu ay sonuna kadar bir ya da iki basamak düşürülebileceği uyarısında bulundu. Fitch'in ülke borç birimi müdürü David Riley yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın  da ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunun güvende olduğuna ve hiçbir risk taşımadığına dikkati çekerek, Avusturya'nın notunun da şimdilik tehlikede olmadığına vurgu yaptı. Avro Bölgesi'ne üye Belçika, İspanya, Slovenya, İtalya, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de uzun vadeli kredi notlarının ''negatif'' izlemede olduğunu hatırlatan Riley, söz konusu ülkelerin kredi notlarının bu ay sonuna kadar bir ya da iki kademe düşürülebileceği uyarısında bulundu. Riley, İtalya'nın Avro Bölgesi borç krizinin cephe hattında bulunduğunu vurgulayarak, ''Avro'nun geleceğine Roma'nın kapılarında karar verilecek'' değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, kuruluşun sözcüsü, Fitch'in Aralık ayındaki duruşunu koruduğunu vurgulayarak, Fransa'nın 2013 yılından önce ''negatif'' olan kredi not görünümü üzerinde herhangi bir değişiklik öngörülmediğini ifade etti. Sözcü, bazı ekonomik ve parasal eğilimler temelinde Fransa'nın kredi notunda bu yıl indirim beklemediklerini de kaydetti. Fitch, 16 Aralık 2011'de Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi not görünümünü ''durağan''dan ''negatif''e çevirmiş, ülkenin kredi notunun iki yıl içinde düşürülmesi olasılığının yüzde 50 olduğunu belirtmişti.

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