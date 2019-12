-Fitch'den ABD bankalarına not uyarısı WASHINGTON (A.A) - 17.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avro Bölgesi'ndeki krizin ABD bankalarının kredi notunu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Kuruluştan yapılan açıklamada, Avro Blögesi'ndeki borç krizinin derinleşmesi, hali hazırda sorun yaşayan ekonomilerin dışına yayılması ve zamanında çözülememesi halinde ABD bankalarının kredibilite problemleri yaşayabileceğine ve ''durağan'' olan not görünümlerinin bu durumdan olumsuz etkileneceğine dikkat çekti. Fitch analisti Christopher Wolfe, ABD bankalarının son birkaç yılda Avrupa'daki ticari operasyonlarının artırdığını, geleneksel kredi operasyonlarını ise azalttığını belirterek, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin devam etmesinin ABD bankalarının üçte biri Avrupa'dan gelen sermaye piyasası gelirlerini etkileyebileceğine vurgu yaptı. Wolfe, bölgedeki krizin bulaşmasının bankaların fonlara ulaşımını etkileyebileceğine dikkat çekti. Fitch, Wells Fargo hariç ABD'nin 5 büyük bankasının ikinci çeyrek sonu itibariyle Fransa'daki risklerinin 188 milyar dolar, Fransız bankalarındaki risklerinin ise 114 milyar dolar olduğunu ifade etti. ABD'li bankaların İngiliz bankalarındaki risklerinin 51 milyar dolar, İngiltere'deki risklerinin ise 225 milyar dolar olduğunu vurguladı. ABD bankalarının son bir yılda Avro Bölgesi'nin sorunlu ülkelerine ait hazine tahvillerini satarak elinden çıkarma yoluna gittiğini ifade eden kuruluş ayrıca, JP Morgan Chase, Bank of America Corp (BofA), Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in Avro Bölgesi'nin sorunlu ekonomileri Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve İspanya'daki toplam risklerinin 30 Eylül itibariyle 50 milyar dolar olduğunu kaydetti.