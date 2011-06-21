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Ekonomi

FİTCH YUNANİSTAN'I UYARDI SİNGAPUR (A.A)

21 Haziran 2011 21:24

-FİTCH YUNANİSTAN'I UYARDI SİNGAPUR (A.A) - 21.06.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın borcunun herhangi bir kurtarma paketiyle yeniden yapılandırılmasını borcunu ödeyememe olarak göreceği ve böyle bir durumda ülkenin kredi notunu düşüreceği uyarısında bulundu.  Fitch Asya-Pasifik Bölümü Başkanı Andrew Colquhoun, ''Sorunun özü... Yunanistan'ın daha fazla paraya ihtiyacı var'' dedi. Colquhoun, Fitch'in borcun değişimini veya yeniden yapılandırılmasını Yunanistan'ın borcunu ödeyememesi olarak anlayacağını ve bunun da Yunanistan'ın kredi notunu ''borçlarını ödeyemez durumda ülke''ye götüreceğini söyledi.   Yunanistan'ın IMF-AB'nin 110 milyar avroluk yardım paketinin, 12 milyar avroluk kısmını alması için parlamentodan harcama kesintilerini geçirmesi isteniyor. Avro Bölgesi bakanları, ülkeyi uzun vadede desteklemek için ikinci bir 120 milyar kredi paketi için hazır olduklarını da belirtiyor. Fitch, bir ay önce Yunanistan'ın kredi notunu üç basamak birden düşürerek ''B-'' yapmış ve daha fazla not indirimi konusunda uyarmıştı. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşu, Yunanistan'ın borçlarının vadesinin uzatılmasını da ''borcunu ödeyememe'' durumu olarak nitelendireceğini belirtmişti.

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