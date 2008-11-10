Fitch yükselen 6 piyasanın görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, altı yükselen piyasanın görünümünü bir basamak geriye indirdi.



Fitch, Güney Kore, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın ekonomik görünümlerini 'durağan'dan,

'negatif'e indirirken, Şili ve Malezya'nın görünümlerini de, 'pozitif'ten, 'durağan'a düşürdü.



Fitch, küresel mali ve ekonomik koşulların, yükselen piyasaları, reel ekonomide program değişikliğine zorladığı, bu ülkelerin mali yüklerini arttırdığını vurguladı.



Yükselen Piyasaların, değişen ekonomik koşullarda, gelişmiş ülkeler kadar hata yapma şansının olmadığı ifade edildi.



