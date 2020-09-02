Fitch, Varlık Fonu'nu da negatife indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings, Türkiye ve bankalardan sonra Türkiye Varlık Fonu’nun görünümünü de durağandan negatife indirdi.

Fitch, Türkiye’nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit edip görünümünü durağandan negatife çekerken Merkez Bankası’nın rezervlerindeki zayıflamaya özellikle dikkat çekmiş ve brüt rezervlerin 2019 sonunda 105.7 milyar dolarken Ağustos ortasında 88.2 milyar dolara gerilediğini belirtmişti.

Fitch, özel sektörün döviz borcunu çevirememesi durumunda, Merkez Bankası’nın rezervlerinin Swap’la bankalardan alınan borçlardan oluşmasının büyük risk doğuracağı uyarısı yapmıştı. Derecelendirme kuruluşu, Merkez Bankası’nın döviz açık pozisyonunun bilanço riski de doğurduğunu kaydetmişti.