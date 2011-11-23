-Fitch, Türkiye'nin notunu "pozitif"ten "durağan"a çevirdi ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ''BB+'' olan yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit ederken, not görünümün ''Pozitif''ten ''Durağan''a çevirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, not görünümünün revize edilmesinde, yüksek düzeydeki cari açığını azaltmaktaki güçlüklerle karşı karşıya bulunan Türkiye'nin makroekonomik istikrarında kısa vadeli risklerde artış olmasını yansıttığı ifade edildi.