Fitch Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Aralık (DHA) – ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye’nin “BB” olan kredi notunu ve “negatif” görünümünü koruduğunu duyurdu.

Fitch açıklamasında, liranın uğradığı değer kaybının ardından liradaki zayıflığın politik ve jeopolitik gelişmeler ışığında dış borçların oluşturduğu hassas noktaların ortaya çıktığı belirtilirken, söz konusu yavaşlamanın “mali disipline olan taahhütü” etkileyebileceği vurgulandı. Fitch, diğer üyelere göre enflasyonun yüksek ve ekonomideki büyümenin de dalgalı olduğunu duyurdu.

Fitch duyurusunda ayrıca, negatif görünümün ekonomik ve iç politikalar, jeopolitik riskler ve küresel finans şartlarının oluşturduğu “ayarlanma yolundaki” komplike riskleri yansıttığına dikkat çekti.