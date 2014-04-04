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Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu korudu

Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden notunu BBB- olarak onayladı, görünümü de durağanda tuttu

04 Nisan 2014 11:22

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti, not görünümünü de "durağan"da bıraktı.

Fitch açıklamasında, Türkiye'de Aralık ve Ocak aylarında küresel risk eğilimindeki değişimler ve iç ve siyasi gelişmelerin baskı yarattığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Cari açıkta iyileşmenin sürmesini bekliyoruz. Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 6 olacak” dedi. Fitch, cari açığın GSYH’ye oranın bu yıl yüzde 5 olacağına işaret etti.

 

'Bankacılık sektörü notu destekliyor'

 

Kurum, Türkiye’nin dış şoklara dayanıklılığının hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekti ve Türkiye’nin notunun bankacılık sektöründeki güçten destek aldığını belirtti.

Fitch, siyasi belirsizliklerin halen Türkiye’de denklemin temel bilinmeyi olmaya devam ettiğine işaret etti.

 

Cumuhrbaşkanlığı seçimine vurgu

 

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde siyasi hareketliliğin devam etmesi ve dönemsel olarak ekonomik görünümün gölgelenmesi bekleniyor” denildi.

Fitch, 2014 büyüme beklentilerini yüzde 3,2'den yüzde 2,5'e indirdiklerini de açıkladı.

 

Notu ne etkiler?

 

Fitch, öngörülemeyen makroekonomik politikalara yol açan yüksek siyasi dalgalanma, hükümetin etkinliğinin azalması kredi notunu aşağı yönlü etkileyebileceğini belirtti.

 

Notu ne destekler?

 

Açıklamada, "Cari açıkta belirgin ve kalıcı azalma, net sermaye girişlerinde uzun vadeli araçların payının artması, döviz rezervlerinde artış notu yukarı yönlü etkileyebilir. Daha düşük ve istikrarlı enflasyon, iç tasarrufları artıracak reformlar kredi notunu pozitif olarak destekler" denildi.

Türkiye'ye yatırım yapılabilir kredi notunu veren ilk kurum Fitch oldu.

Türkiye, yatırım yapılabilir kredi notunun son basamağına sahip. Tek basamak not indirimiyle Türkiye yatırım yapılabilir notunu kaybedecek.

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