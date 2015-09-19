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Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

'Yapısal reformlarda ivme yavaşladı ve dış finansal kırılganlıklardan kaynaklanan stres gerçekleşiyor'

19 Eylül 2015 10:58

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmedi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB-, görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada "Kredi notunun teyit edilmesi güçlü bilançoyu, mali disiplinin seçim döneminde devam ettirilmesini yansıtıyor" denildi. 

Açıklamanın devamında, "Kamu borcunun GSYH'ya oranında aşağı trendin devam etmesini ve oranın 2017 sonunda yüzde 30'a inmesini bekliyoruz" denildi.

 

Uyarılar da geldi

 

Fitch'ten önemli uyarılar da geldi. Açıklamada, "Cari işlemler açığında veya borç yaratmayan finansman kaynaklarının temin edilebilirliğinde yapısal iyileşme işaretleri yok" ifadeleri kullanıldı. Fitch'ten yapılan açıklamada "Yapısal reformlarda ivme yavaşladı ve dış finansal kırılganlıklardan kaynaklanan stres gerçekleşiyor" da denildi.

 

'Gerilimler etkilemeyecek'

 

Fitch, "Jeopolitik gerilimlerin ekonomik aktivite üzerinde kayda değer bir etki yapmayacak" dedi.

 

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