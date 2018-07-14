Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, "Fitch'in bakış açısıyla enflasyonda istikrarlı düşüş, kredibilite, para politikasında bağımsızlık ve ekonomik büyümede azalmaya tolarans ile mümkün. Buna dair beklentiler ve ekonomide yapısal reformlar belirsizliğini koruyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kamu borcunun düşük olmasının notlamada güçlü bir taraf olduğu ve mali perfomanstaki bozulmaya rağmen, borçluluk oranının aynı kalmasını beklediklerini aktardılar. Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacının ülkeyi şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekildi.

Fitch, en son 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin 'BBB-' olan notunu 'BB+'ya düşürmüş, 'Negatif' olan görünümünü ise 'Durağan' olarak değiştirmişti. 21 Temmuz 2017 ve 19 Ocak 2018'deki değerlendirmelerinde ise 'BB+' not ile 'Durağan' görünüm korunmuştu.