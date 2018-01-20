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Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu

20 Ocak 2018 03:50

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu. 

Kredi notuna ilişkin değerlendirmede; dış finansman görünümüne olan hassasiyete bağlı stresin artışı, politik görünüm ve güvenlik koşullarında önemli bir bozulma, negatif kredi notu aksiyonuna neden olabilecek faktörler olarak sıralandı.

Diğer taraftan, dışa bağımlılığı azaltacak ve yapısal eksiklikleri hedef alan reformlar ile makroekonomik verilerde iyileşmeyi destekleyen politik görünümde ve güvenlik durumunda iyileşme ise pozitif kredi notu aksiyonu sağlayacak etkenler olarak listelendi.

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Fitch 27 Ocak 2017'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+" ile yatırım yapılabilir seviyenin altında indirmişti. Türkiye böylece son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu. 21 Temmuz 2017 tarihindeki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.

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