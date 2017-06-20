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Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini açıkladı

Mart ayı tahminlerinde, bu yıl için yüzde 2.3 ve gelecek yıl için de yüzde 1.3 büyüme öngörmüştü

20 Haziran 2017 13:41

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, referandumun geride kalması ve sonraki seçimlerin Kasım 2019'da olması nedeniyle, Türkiye ekonomisinde büyümenin hız kazanabileceği varsayımıyla, 2017 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.7 olarak güncelledi.

Fitch, 2018 ve 2019 yılı için ekonomik büyüme tahminini de yüzde 4.1 olarak belirledi. Fitch'in geçen Mart ayında yaptığı tahminlerde, bu yıl için yüzde 2.3 ve gelecek yıl için de yüzde 1.3 büyüme öngörülmüştü.

"Daha pürüzsüz bir siyasi ortam"

Fitch'in Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, "Türkiye'de referandum sürecinin geride bırakılması ve bir sonraki seçimlerin Kasım 2019'da olması nedeniyle, daha pürüzsüz bir siyasi ortam, yatırım ve tüketimin 2019 ortasına kadar güçlenmesini destekleyebilir" değerlendirmesi yapıldı.

Faiz artışlarına bağlı olarak döviz kurlarındaki tırmanışın yavaşladığına dikkat çekilen Fitch raporunda, böylece enflasyonda da yavaşlama görüldüğüne işaret edilerek, enflasyonun bu yıl yüzde 9.5 ve gelecek yıl da yüzde 7.5'e çekilmesinin beklendiği belirtildi.

 

 

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