Fitch: Türkiye'deki siyasi kriz kalıcı güçlüklere işaret ediyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile hükümet ve yargı arasındaki tansiyona ilişkin olarak açıklama yaptı. Fitch Ratings'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki siyasi kriz kalıcı güçlüklere işaret ediyor" ifadesi yer aldı.

Fitch Ratings tarafından yapılan "Türkiye'deki siyasi kriz kalıcı güçlüklere işaret ediyor" başlıklı açıklama özetle şu şekilde;

"Piyasanın Türkiye'deki siyasi krize verdiği tepki, iç şokların bağımsız kredi yatırımcılarının, Türkiye'nin kredi itibarına yönelik algısına zarar vermektedir."

"Bu yılki yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde politik ve sosyal gerilimin daha fazla artması mümkün" denilen açıklamada, "Hükümet ile yargı arasındaki tansiyon kurumların bütünlüğü üzerinde baskı yaratıyor, bu gibi faktörler BBB- notu ile uyumsuz değil ancak kredi itibarını zayıflatma gücüne sahip" denildi.

"Kriz yatırımcıların Türk varlıkları üzerindeki risk primini artırdı ve yüksek cari açığa odaklanarak TL'nin rekor düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. Kriz şu anda çok değişkenlik nitelikte, makroekonomik görünüm üzerinde henüz somut olumsuz bir etkisi olmadı"